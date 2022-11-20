Враг распространяет дезинформацию о якобы экспорте украинской электроэнергии в страны ЕС.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Как сообщили в Киевской ОВА, такая информация не соответствует действительности. С помощью подобных сообщений рф пытается ввести в заблуждение украинцев и отвлечь внимание общества от единственной причины отключения электроэнергии – ракетных атак по энергообъектам Украины.

То, что распространяемая информация является фейком, подтверждают следующие факты:

🔸 экспорт электроэнергии из Украины остановлен еще 11.10.2022 решением Минэнергетики, сразу же после первой атаки на энергосистему;

🔸 прекращение экспорта подтверждается результатами аукционов по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей, имеющихся на электронной аукционной платформе «Укрэнерго».

В ЦПД также отметили, что все доступные мощности украинской генерации сейчас работают только для нужд украинских потребителей. Центр призывает доверять только информации из проверенных источников.

Напомним, ранее была названа главная цель Кремля обстрелов украинских ТЭЦ.

Также сообщалось о графике правильного использования электричества.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам необходимо запастись водой и зарядить телефоны.