Формированием позитивного имиджа Украины в мире сегодня ежедневно занимаются героические Вооруженные Силы и мужественный украинский народ, а не будущие Олимпиады.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Вот уж на самом деле для наших владельцев что-то сделано с теми Олимпиадами!

То Янукович, обосновывая необходимость проведения зимней Олимпиады в Украине, спутал Буковель с Буковиной, то Гутцайт замахнулся на Олимпиаду-2032, где хозяин уже официально определен – это город Брисбен в дружественной нам Австралии.

Напомню, что впервые идею проведения Олимпиады в Украине озвучил президент Янукович еще в 2010 году, правда, перепутав возможное место проведения - вместо Буковеля сказал Буковина. Герман тогда спасала шефа, как могла, объясняя темному украинскому народу, что и на Буковине есть горы! Тогдашний НОК главе с Бубкой и местные власти от Садового до глав ОГА радостно закричали, что галичане всю свою жизнь мечтали об Олимпиаде. Не для понтов, а справедливости ради напишу, что я единственный из членов НОК тогда официально выступил против этой идеи Януковича.

Второй раз о своей детской мечте - провести Олимпиаду в Украине заявил уже президент Зеленский в июле 2019 года, а в сентябре 2020 поставил задачу для Министра спорта Гутцайта провести Олимпиаду в Украине. В сентябре 2021 года Зеленский еще раз настаивал на важности проведения Зимней Олимпиады в Карпатах при встрече с главой МОК Томасом Бахом и наградил последнего Орденом Ярослава Мудрого.

И вот уже новоизбранный руководитель НОК Гутцайт заявил своей главной задачей по проведению Зимней Олимпиады-2032 в Украине.

Теперь по порядку:

1. В 2032 году зимней Олимпиады точно не будет.

В 2032 году запланировано проведение Летней Олимпиады и она точно состоится в БРИСБЕНЕ в АВСТРАЛИИ.

2. Право на проведение города и страны зимней Олимпиады-2030 будет определяться в 2023 году.

3. Что касается строительства новых спортивных сооружений, особенно для определенных непопулярных для нашей страны зимних видов спорта по очень высоким стандартам МОК, то эту идею считаю не просто финансово нецелесообразной, а вредной!

4. В целом соотношение между вложением государственных средств и полученными инвестициями на олимпиадах последнего десятилетия демонстрирует определенную или даже значительную убыточность для экономики государства. Напомню, что Олимпиаду в Сочи одно время назвали КОРУМПИАДОЙ.

5. Реальное положение дел в украинском спорте побуждает главной задачей Государства оказать поддержку МАССОВОГО спорта, восстановление и строительство ДОСТУПНОЙ инфраструктуры для активного и здорового образа жизни, а не вложение в строительство сверхценных спортивных объектов для разовых международных соревнований.

6. И самое главное – формированием позитивного имиджа УКРАИНЫ в мире сегодня ежедневно занимаются героические Вооруженные Силы Украины и мужественный украинский народ, а не будущие Олимпиады и другие международные пиар-мероприятия на бюджетные средства.

П.С. Между тем, а что там с расследованием коррупционных проектов Каськива-Левочкиных и К. под прикрытием подготовки к зимней Олимпиаде Януковича!