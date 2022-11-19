Государственной службой финансового мониторинга Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры по противодействию рф.

Об этом сообщает пресс- служба Госфинмониторинга.

По состоянию на 4 ноября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

Также вышло исключение способности воплощения Р2Р транзакций для ряда русских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры, в отношении различных бизнес структур по России.

Также рф была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: