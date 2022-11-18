Лидер общественного движения «Родная страна» Николай Томенко заявил, что история с запрещенными партиями еще не закончилась, и сегодня мы должны бороться не только с россиянами, но и с коллаборантами.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Мировоззренческая работа так же актуальна. Следует завершить работу с запрещенными партиями. Какие запрещенные партии, если все их депутаты остались, работают, горя не знают, лоббируют какие-то решения. Какой смысл их было запрещать?», - спрашивает Николай Томенко.

По словам гостя программы, можно провести исследование и еще раз посмотреть, что мы получим где-то более 80%, если не 90% на то, что депутаты запрещенных партий не должны оставаться с мандатами. Как он отмечает, это почти 4 000 депутатов местных советов и 40 с чем-то депутаты ОПЗЖ Верховной Рады.

В частности, отмечает эксперт, сегодня люди, имеющие связи с московской церковью, российские дипломы, грамоты, не должны быть директорами или на каких-либо других руководящих должностях национальных заповедников или чего-либо другого, поскольку все это мировоззренческие стратегические объекты. Поэтому, уверен он, Киево-Печерская, Почаевская и Славяногорская лавры должны быть как минимум в государственной собственности. К тому же, добавляет он, это ведь не экстерриториальная зона и туда должно быть можно зайти.

«Я уже молчу о том, что у нас есть закон об ответственности за коллаборационизм. И там общественные организации упоминаются, там есть религиозные объединения, церковь подпадает, партии, ОПЗЖ, шарии всевозможные подпадают, есть общественные организации, есть законодательная база, только нужно создавать прецеденты. А почему-то правоохранительные органы сконцентрировались на российских военных, которые убивали мирных жителей, издевались, и тому подобное, против них нужно открывать дела, а против наших открытых предателей, возглавлявших нашу оккупационную власть и так далее?», - констатирует Николай Томенко.

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