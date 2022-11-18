Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что россия не способна эффективно действовать в стрессовых условиях.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я понимаю, как там работают вот эти механизмы, когда там сейчас рассказывают российские пропагандисты и искренне верящие в эту бредовую идею русского мира люди, что вот, предатели там наверху, в кремле предатели, они не воюют по-настоящему», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, россияне, которые так говорят, не могут понять, что россия воюет, выкладываясь на все 100%, но она ничего не может, ей не удается достичь результатов. Как подчеркнул Александр Кочетков, та система власти и общественных отношений, которая там создана, не способна работать лучше.

«Она способна удерживать пирамиду власти, способна создавать условия для ограбления страны, природных богатств, всех этих ресурсов, своего населения, но она не способна действовать в стрессовых условиях, которыми является война», - заявил Александр Кочетков.

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