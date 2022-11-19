Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что нам необходимо требовать от Запада вооружение.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы с вами сейчас находимся в той зоне вот ответственности, на том историческом этапе, когда будут приниматься какие-то решения геополитические. Задача Украины – чтобы без нас этого не приняли, задача Вооруженных сил Украины – продолжать деоккупацию территорий и освобождать наши земли», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, также задача Украины сейчас – требовать больше вооружения от Запада, чтобы продолжать контрнаступление и противостоять россии. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, политическое руководство Украины должно настаивать на создании гарантий безопасности, потому что россия даже после войны никуда не денется.

«Но это не должен быть очередной «Минск-5», и не должно быть очередное Будапештское «кидалово»», - заявил Дмитрий Спивак.

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https://youtu.be/nHOP2jCDvoI