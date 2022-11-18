Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Китай и США не смогут быстро и легко поделить мир.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Есть несколько гипотез. Гипотеза первая – американцы и китайцы договорятся и поделят мир пополам. Я в это не верю, потому что американцы не способны и не готовы ни с кем ничего делить пополам. Да и китайцы почувствовали себя большими, и их экономическая экспансия будет продолжена», - заявил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, Китай также будет продолжать строить мощнейшую армию, и об этом Си Цзиньпин говорит открыто. Именно поэтому, как подчеркнул Дмитрий Спивак, Китай и США не поделят мир на двоих, по крайней мере, так быстро и легко. Все равно они будут соревноваться за то, кто главный в мире.
«Они будут бодаться, кто главнее все-таки, кто перевесит, где чьи рынки. А бодаться можно как? Правильно, за счет союзников», - заявил Дмитрий Спивак.
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