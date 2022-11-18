Политолог Вадим Карасев рассказал, что западная дипломатия из аристократичной сферы вышла в пространство медиа и стала публичной.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Война – вообще-то публичное дело. Война – это правовое состояние. Война же ведется открыто. Дипломатия – закрытая, поэтому и называется «дипломатия». Это всегда, скажем, закрытость какая-то. Дипломатические переговоры или переговоры лидеров не выносятся на публику», - объясняет Вадим Карасев.

С другой стороны, отмечает он, сейчас под влиянием медийной цифровой эпохи дипломатия немножко меняется. В частности, говорит эксперт, все активно высказываются в твитере и дипломатическая аристократичность теряется, потому что ведь дипломаты – это своего рода аристократы, это особая каста, как минимум так было. А сегодня, констатирует он, люди приходят демократическим путем без дипломатического опыта, они не каста, они не учились на дипломатов, не учились дипломатическому этикету.

«Дипломатия с древних времен – это всегда какие-то деликатные поручения в закрытом режиме, это никогда не оглашалось и не афишировалось. Но сегодня другое. Например, этот эпизод на «Большой двадцатке», когда товарищ Си взял и высказал претензии господину Трюдо. Это в медиа сразу, эти утечки специально для того, чтобы создать определенную медийную подушку для тех или иных решений власти», - рассказывает Вадим Карасев.

Как он объясняет, на Западе другая публичная медийная политика в отличии от китайской, которая более закрытая и сдержанная. Политолог подчеркивает, что речь идет о восточной коммунистической стране – это большая закрытость в политике, потому что все должно быть выверено, все должно быть согласовано. А та же Канада, добавляет он, - это медийный публичный разгул, так устроена система принятия решений на Западе. Поэтому, заключает эксперт, то, что кажется для Трюдо естественным, для Си Цзиньпина считается непозволительным.

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