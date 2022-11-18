Издание "Телеграф" опросило украинских экспертов, чтобы узнать, кто из олигархов, по их мнению, принес больше вреда во время войны.

Как пишет издание, чаще всего политологи упоминали о Константине Жеваго — владельце финансово-промышленной группы «Финансы и кредит», который должен государству 15 млрд грн через одноименный банк. Еще до начала вторжения России подконтрольное ему предприятие ПАО "АвтоКрАЗ" сначала провалило оборонный заказ, а затем уклонялось от уплаты штрафных санкций на сумму 6,69 миллиона гривен в пользу Минобороны.



Также бизнесмену вспомнили приобретение во время войны четырех дорогостоящих бронированных Mercedes-Benz G500 и работу двух предприятий Керченского судостроительного завода "Залов" и Стахановского вагоностроительного завода на оккупантов.



Экспертов возмутило, что, несмотря на национализацию части активов, фирму Жеваго массово скупает спиртзаводы по стране, что угрожает монополизации отрасли.



Помимо Жеваго, к антирейтингу попали одиозные пророссийские олигархи Новинский и Столар.