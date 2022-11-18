Такую сумму ущерба окружающей среде вычислили территориальные и межрегиональные территориальные органы Госэкоинспекции за нарушение требований природоохранного законодательства, осуществив более 6 тысяч мер контроля и составив более 9,4 тысяч административных протоколов. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

К административной ответственности привлечены более 8,8 тысячи человек, уплативших в государственный бюджет более 2,9 млн гривен.

Больше всего ущерба было нанесено земельным ресурсам – почти 680 млн гривен. Среди частых нарушений, которые фиксировались Госэкоинспекцией, были засорение территорий отходами, размещение несанкционированных свалок в пределах населенных пунктов и загрязнение почв.