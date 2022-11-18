Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что на самом деле россия подготовила серьезную провокацию и эскалацию своими ракетами на территории Польши.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«То есть основа и первая причина всего – это, конечно же, российская агрессия и российский ракетный террор, который время от времени очень основательно обостряется. россия рассчитывала на 2 моменты. Во-первых, они думали спровоцировать возможный кризис в украино-польских отношениях и в отношениях Украины с Западом, во-вторых, их расчет был направлен на то, чтобы проверить реакцию Запада», - объясняет Александр Мусиенко.

Как он подчеркивает, то, что произошло на территории Польши недалеко от украинской границы, - это, по сути, казус белли: прилетела ракеты, обстрел мирной территории, погибло 2 человека, разрушены некоторые объекты.

«То есть это все, в принципе, достаточно-таки серьезная эскалация и провокация. И вот россия непосредственно проверяет, какова будет реакция НАТО, какова будет реакция Запада. Но в любом случае это все случилось с целенаправленной умышленной российской подачи, абсолютно понятен их мотив, их умысел и то, на что они рассчитывали», - констатирует Александр Мусиенко.

Также он сообщает, что Украина со своей стороны предложила участие в комиссии по расследованию, мы готовы предоставить нашим партнерам из Польши и НАТО все сведения о том, что происходила. Кроме этого, добавляет эксперт, многое, очевидно, им и так уже известно, но мы готовы доказывать, что это произошло по вине российской стороны.

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