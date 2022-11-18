Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал недавний инцидент с ракетами, которые упали на территорию Польши, и объяснил, кто должен за это отвечать.

Об этом он рассказал на канале «Знай.ua».

Как отмечает политтехнолог, вроде бы выяснилось, что на территорию Польши упала наша ракета и это наиболее вероятная версия. В частности, напоминает он, Джо Байден сказал, что это скорее всего не российские ракеты, а наши ракеты ПВО.

«Поэтому, наоборот, тут нам нужно будет приносить извинения перед Польшей, выплачивать компенсации, а потом, естественно, требовать их с россии. Потому что мы понимаем, что виновата в конце концов россия, естественно, в любом случае вина в этом инциденте лежит на российской федерации, потому что это она стреляла, но перед Польшей уже виноваты мы. А финансово за все это отвечает российская федерация, поэтому ни о каком НАТО речь сейчас не пойдет», - объясняет Михаил Шейтельман.

Также он отмечает, что ракеты не летели в Польшу, очевидно, их целью был Львов или еще какие-то объекты возле границы, а Польша – это уже случайно. В то же время эксперт добавляет, что все равно с этим еще придется разбираться специалистам, но пока что все политики, которые за это отвечают, сделали вывод, что это не российские ракеты.

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