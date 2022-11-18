Народный депутат Александр Качура сообщил, что новое украинское изобретение поможет бороться с ракетами, которые пускают с Черного моря.

Об этом он рассказал на своем канале.

«У нас огромное количество ракетных обстрелов по территории Украины, по критической инфраструктуре, по жилым домам. Эти ракеты летели из акватории Черного моря. То есть, сейчас есть современные технологии, которые позволяют остановить эти ракеты, для этого мы как раз и собираем эти средства», - сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, этот масштабный сбор помогает удерживать внимание мира вокруг Украины. Как отметил Александр Качура, это украинское изобретение – это инновация, которая, возможно, будет потом на вооружении во всем мире. Эта разработка уже показала результат в ходе испытаний.

«Во-вторых, это объединяет общество. Когда мы на это собираем, чтобы защитить свой дом, это никак иначе то, что очень мощно объединяет всех украинцев», - заявил Александр Качура.

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