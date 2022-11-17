Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Вопрос в том, что война – это такая штука удивительно настоящая, что здесь сразу видно, кто ты на самом деле. И здесь не важна твоя гендерная ориентация, вопрос здесь не в том. Для меня, например, как для военного, абсолютно безразличен гендерный признак человека, который рядом со мной делает военную работу», - сообщил Александр Новохатский.
По словам публициста, на фронте ни для кого не имеет значения, какие у военного гендерные предпочтения. Как отметил Александр Новохатский, ориентация ни на что не влияет, ведь любой может стать отличным военным и защищать свою землю.
«Более того, во многих армиях мира сейчас служат люди нетрадиционной ориентации, и из них получаются неплохие армейцы, солдаты. Ну, тут же главное не это (ориентация – Ред.)», - заявил Александр Новохатский.
Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский сообщил, какая самая главная задача сейчас стоит перед украинцами.
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Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский сообщил, почему люди чувствуют тоску по своей родине.