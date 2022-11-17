Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Вопрос в том, что война – это такая штука удивительно настоящая, что здесь сразу видно, кто ты на самом деле. И здесь не важна твоя гендерная ориентация, вопрос здесь не в том. Для меня, например, как для военного, абсолютно безразличен гендерный признак человека, который рядом со мной делает военную работу», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, на фронте ни для кого не имеет значения, какие у военного гендерные предпочтения. Как отметил Александр Новохатский, ориентация ни на что не влияет, ведь любой может стать отличным военным и защищать свою землю.

«Более того, во многих армиях мира сейчас служат люди нетрадиционной ориентации, и из них получаются неплохие армейцы, солдаты. Ну, тут же главное не это (ориентация – Ред.)», - заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский сообщил, какая самая главная задача сейчас стоит перед украинцами.

Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский сообщил, почему люди чувствуют тоску по своей родине.