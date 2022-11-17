Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Мне кажется, что ошибка в том, что у нас не понимают основные принципы вообще государственного управления, то есть пытаются играть с численностью чиновников, не изменяя алгоритм государственного управления», - сообщил Алексей Кущ.
По словам финансового аналитика, начинать нужно с создания эффективного алгоритма управления, а не с механического сокращения чиновников. Алексей Кущ подчеркнул, что все сокращения в Украине заканчиваются тем, что в штатном расписании убирают вакансии, то есть никакого эффекта от таких решений нет.
«Поэтому сначала нужно сам алгоритм государственного управления сделать эффективным, а потом уже сокращать численность», - заявил Алексей Кущ.
Как писала ранее Politeka, Зеленский ответил, когда «разрешит» украинцам возвращаться из-за границы: «Большая ответственность».
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