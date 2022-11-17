Финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил, что сейчас нет смысла пытаться играть с численностью чиновников в Украине.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Мне кажется, что ошибка в том, что у нас не понимают основные принципы вообще государственного управления, то есть пытаются играть с численностью чиновников, не изменяя алгоритм государственного управления», - сообщил Алексей Кущ.

По словам финансового аналитика, начинать нужно с создания эффективного алгоритма управления, а не с механического сокращения чиновников. Алексей Кущ подчеркнул, что все сокращения в Украине заканчиваются тем, что в штатном расписании убирают вакансии, то есть никакого эффекта от таких решений нет.

«Поэтому сначала нужно сам алгоритм государственного управления сделать эффективным, а потом уже сокращать численность», - заявил Алексей Кущ.

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