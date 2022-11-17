Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Зачем вообще в принципе менять налоговую систему? То есть мы начинаем с проблем. И банкиры, и фискалы знают, что 95% украинских предпринимателей оптимизируют налоги. Кто-то оптимизирует налог на прибыль, кто-то оптимизирует зарплаты, которые платят в конвертах, кто-то оптимизирует НДС», - сообщил Анатолий Амелин.

По словам гостя программы, из-за этого у нас 40% экономики находилось до войны в тени. И, как подчеркнул Анатолий Амелин, одна из причин теневой экономики – это то, что многие предприниматели считали, что налоги можно не платить, если их просто оптимизировать. Но эту модель можно в Украине поменять.

«Обсуждается достаточно давно налог на выведенный капитал. Его достижение в чем? Ты не платишь налог на прибыль, а раз ты не платишь налог на прибыль, тебе не нужно налог оптимизировать», - заявил Анатолий Амелин.

Как писала ранее Politeka, важные изменения вводятся в Украине с 1 декабря, в ПФУ выдали подробности: «Выплаты будут поступать...».

Также Politeka сообщала, что надо успеть до конца ноября: украинцев поторопили с оформлением денежной помощи, 5 тысяч грн ежемесячно.