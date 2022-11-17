Идеолог и общественный деятель Олесь Доний сообщил, что россияне до сих пор мыслят средневековыми категориями.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«В кражах как раз ничего удивительного нет, они (русские – Ред.) это воспринимают как трофеи. У них военная психология где-то в Средневековье осталась, и это в их «имперскости» тоже остается», - сообщил Олесь Доний.

По словам идеолога, западный мир тоже когда-то строил империи, но они перешли от территориального захвата к распространению идей, экономического и культурного влияния. Таким образом, и создается конкуренция в мире. А россия, как отметил Олесь Доний, до сих пор мыслит категориями Средневековья, когда нужно захватить территорию.

«Поэтому они с этим (мародерством – Ред.) не борются, они считают, что это норма. То есть воровство – это их военные трофеи, и это в их там мировоззрении», - заявил Олесь Доний.

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