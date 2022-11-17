Из-за воздушной атаки столицы Украины 10 октября были повреждены и выбиты окна трех этажей здания Национального научно-природоведческого музея НАНУ, который построили в 1911 году. Окна высотой 2,5 м стоят дорого, поэтому неравнодушные украинцы сразу запустили мощную программу поддержки.

Первыми на помощь музея откликнулись Министерство культуры и семья Довгих.

«Хорошо, что Минкультуры моментально предоставило часть материалов первоочередной необходимости, а наша семья выделила 100 тыс. грн., что позволило быстро закупить оставшиеся материалы и заказать спецоборудование (в частности, мобильную вышку). Следует отметить, что команда наших подрядчиков согласилась провести работы бесплатно. Это позволило уже на следующий день приступить к работам по закрытию оконных проёмов и защите коллекции. Параллельно благотворительный фонд семьи Довгих «Можемо разом» провел масштабную информационную кампанию, в частности в соцсетях. В результате в первый же день было собрано 800 тыс. грн. В целом по состоянию на сейчас 1 млн 500 тыс. грн. поступили на счет. Средний чек донатов составил 200 грн. Также мы консультировали и пригласили подрядчиков, сделавших расчеты для проведения тендеров и переговоров с компаниями, которые взялись за работу по установке новых окон в музее», – рассказала CEO семейной инвестиционной компании DOVGIY Family Office Оксана Гуляева.

В первую же неделю после вражеской атаки все 57 поврежденных окон были закрыты ставнями с полиэтиленовой пленкой и OSB-листами. В музее подчеркивают, что эта защита останется до конца войны, даже после установки новых окон. Заметим, что здание музея, которому свыше ста лет, не пострадало ни от большевиков в 1919 году, ни от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны.

Работники музея были приятно поражены тем, как украинцы быстро откликнулись на срочные нужды музея. Об этом рассказывает заместитель директора по научной и музейной работе Национального научно-природоведческого музея НАНУ Оксана Червоненко: «Оказалось, что люди к нам очень благосклонны, в частности те, кто занимается оконным делом. Производители и поставщики оконных систем часть материалов задонатили. Они составили для нас льготную смету на лучшие окна с крепким профилем и хорошим теплосберегающим пакетом. Всего получилось 1 млн 150 тыс. грн. Это очень хорошая цена! Сейчас к работе привлечены частный предприниматель Андрей Владимирович Громов, фирмы Veka и Siegenia, они изготавливают оконные профили и фурнитуру. За производство окон взялась компания Goodwin».

Благодаря инициативе благотворительного фонда семьи Довгих «Можемо разом» помочь музею согласились люди из разных стран и континентов. Так, блогер из Германии Вадим Веллер собрал 153 тыс. грн. лишь за двое суток. Было много донатов по 10 тыс. грн. Деньги перечисляли не только из Украины, но и из США, Канады, Нидерландов и т. п. Тронула помощь украинских морских пехотинцев, которые прямо с фронта перечислили 3000 грн. Не стоит в стороне и UNESCO вместе с музейными сообществами Польши, Германии, Швейцарии – помощь должна поступить на запрос руководства столичного музея, ведь есть потребность в генераторах, обогревателях, боксах для хранения экспонатов и т. п.

Музейных работников очень порадовало, что удалось уменьшить стоимость окон и появился запас средств, ведь кроме окон взрывная волна повредила огромное стекло диорамы и некоторые внутренние двери. Возможно, удастся полностью восстановить потери выставочного зала. Напомним, что поддержать музей можно за этой ссылке.

Инвестиционная компания семьи Довгих Dovgiy Family Office системно принимает участие в защите историко-культурных объектов Киева. В частности, благотворительный фонд семьи Довгих «Можемо разом» финансировал возведение защитных сооружений для монументов основателям столицы Кию, Щеку, Хориву и Лыбеди на набережной Днепра и на Майдане Независимости.