Политолог Вадим Карасёв объяснил, что после освобождения Херсона больше укранцев стало верить, что Украина может выиграть войну именно военным путем и освободить все свои территории

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Контроль над черноморскими портами имеет не только военное значение, но и политическое, а также экономическое. Если говорить о военно-политической составляющей, то возросла уверенность украинского общества и военного руководства в том, что можно отвоевать все оккупированные территории военным путем», - отметил Вадим Карасёв.

По словам эксперта, также после освобождения Херсона значительно подросла поддержка военного руководства нашей страны. Как отметил политолог, около 90% украинцев считают, что Украина может вернуть все свои территории именно военным путем.

«Освобождение Херсона имеет духоподъемное значение: это вселяет уверенность, что войну можно выиграть военным путем», - подчеркнул Вадим Карасёв.

Как отметил политолог, освобождение Херсона – это очень важное событие для всех украинцев и явно важная деталь в паззле нашей победы.

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