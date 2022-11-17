Об этом он рассказал в своём блоге.
«Контроль над черноморскими портами имеет не только военное значение, но и политическое, а также экономическое. Если говорить о военно-политической составляющей, то возросла уверенность украинского общества и военного руководства в том, что можно отвоевать все оккупированные территории военным путем», - отметил Вадим Карасёв.
По словам эксперта, также после освобождения Херсона значительно подросла поддержка военного руководства нашей страны. Как отметил политолог, около 90% украинцев считают, что Украина может вернуть все свои территории именно военным путем.
«Освобождение Херсона имеет духоподъемное значение: это вселяет уверенность, что войну можно выиграть военным путем», - подчеркнул Вадим Карасёв.
Как отметил политолог, освобождение Херсона – это очень важное событие для всех украинцев и явно важная деталь в паззле нашей победы.
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Как сообщала Politeka, политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, какими иллюзиями живут россияне.
Также Politeka сообщала, что Андрей Вигиринский рассказал о механизме наказания тех компаний, которые будут перевозить нефть.