Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак объяснил, что Китаю нужна россия в противостоянии с НАТО и США, поэтому путин – младший партнер Си Цзиньпина.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«путин – младший партнер Си Цзиньпина, а не наоборот. Китаю нужна россия, безусловно, они и не отделяют себя, они на весь мир говорят, что партнеры. Более того, недавно вышло заявление Министерства иностранных дел Китая, в котором прямо черным по белому своими иероглифами написали, что их партнерство и сотрудничество с российской федерацией крепкое, как никогда», - констатирует Дмитрий Спивак.

Сейчас же, рассуждает он, россия хочет найти свое место, она его ищет, но она его ищет рядом с Китаем. Как объясняет эксперт, россия богата на ресурсы, под сибирскими землями закопана вся таблица Менделеева. А мир тем временем, констатирует он, экономически глобален, поэтому россия торгует с огромным количеством стран мира. Поэтому, подчеркивает гость программы, Китаю и нужна россия в противостоянии с США, блоком НАТО и так далее.

«Сегодня формируется биполярный мир, россия хочет многополярный мир. Но россия продемонстрировала свою военную слабость в Украине, поэтому я не вижу для них сегодня возможности претендовать на эту роль. А сыграть в свою игру и подставить кому-то плече, перетянув тем самым канаты, россия может», - отмечает Дмитрий Спивак.

Поэтому, объясняет эксперт, США и ведут закулисные переговоры с москвой, они понимают, что неплохо было бы оторвать россию от Китая, поскольку связка Пекина и москвы делает позиции Поднебесной еще более мощными

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