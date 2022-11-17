Напомним, в результате морского аварийного происшествия, которое произошло 30 апреля 2020 года в Одесской области при выгрузке смеси пальмового масла и пальмового стеарина с судна «STAVANGER», произошел выброс этих веществ на палубу судна, а затем – в акваторию морского порта «Южный».

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Как следствие, произошло загрязнение внутренних морских вод Украины пальмовым маслом в количестве 8449,5 килограммов, которое при попадании в море способно создать опасность как для здоровья людей, так и нанести вред живым ресурсам, морской флоре и фауне.

Специалистами Госэкоинспекции в тот же день было проведено обследование места чрезвычайной ситуации и отобраны пробы воды. Согласно проведенным расчетам, общая сумма ущерба, причиненного государству вследствие загрязнения внутренних морских вод в акватории морского порта «Южный», составила более 65,17 млн ​​гривен (2 416 557 долларов США по состоянию на 30.04.2020).

Госэкоинспекция Юго-Западного округа предъявила претензию владельцу судна для добровольной уплаты, однако она была проигнорирована, что и послужило основанием для иска. Одесская Областная Прокуратура в интересах государства, в лице Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) обратилась в Хозяйственный суд Одесской области.

В июле 2022 года вышеупомянутым судом вынесено решение, которым принято взыскать с владельца судна «STAVANGER» в пользу государства ущерб, причиненный окружающей среде. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

В результате, вчера, в государственный бюджет Украины на расчетный счет фонда охраны окружающей природной среды по месту причинения экологического ущерба поступило более 36,5 млн гривен.