Об этом пишет Акценты.

Только завершилась конференция Федерации биатлона, где большинство из 58 делегатов избрало новым президентом заместителя Юлии Тимошенко по партии «Батькивщина», народного депутата Ивана Крулько. Капитан мужской сборной, чемпион мира Дмитрий Пидручный, несмотря на абсолютную поддержку болельщиков и биатлонного сообщества спортсменов и тренеров, набрал всего 31 голос.



Почему так произошло и кто больше всего приложился к победе нового партийного руководителя украинского биатлона?

В первую очередь, старая команда многолетнего руководителя Федерации Владимира Бринзака. Как высказывались в кулуарах, они очень не хотели прихода новой команды и соответственно аудита многолетнего до сих пор незавершенного строительства спортивного комплекса в Буковеле одной из фиры с орбиты Коломойского и проверки расходов средств, предоставляемых Международной федерацией биатлона.

Далее – соратники Крулька по партии, активно включившиеся в работу на местах, чтобы найти аргументы в его пользу. Теперь в президиуме и областных федерациях существенно увеличится депутатского корпуса от партии Тимошенко. Так в президиуме уже закрепился глава Полтавской «Батькивщины», неоднократно обвиняемый в местной печати в мошенничестве Сергей Белашов.

Интересно, что немаловажную роль в избрании Ивана Крулько сыграли и представители команды Януковича-Табачника. Снова прославился угрозами голосовать в соответствии - генеральной партийной линией один из организаторов антимайдана в Сумах, экс-областной депутат от партии регионов Анатолий Линник. Первый выступил в поддержку нового главы украинского биатлона многолетний депутат от партии Януковича и скандальный застройщик Игорь Лысов. Соратник Табачника ректор Университета физкультуры, где проходила конференция, Евгений Имас тоже бросился агитировать, однако не был убедителен, поскольку совершенно не владеет украинским языком.

А ягодка на биатлонном торте - в президиум Федерации избран священник УПЦ Московского патриархата Олег Лазарук.

Исповедование болельщиков и спортсменов с тренерами на радикальные изменения в украинском биатлоне переносятся на будущее.

А единственной хорошей новостью является то, что новый руководитель уже не рискнет, как Владимир Бринзак и К., привлекать и финансировать российских спортсменов и тренеров в украинский биатлон.