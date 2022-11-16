Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что выборы в США никак не могли повлиять на поддержку Украины.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вот россияне, российское руководство всерьез верили, что какие-то мифические трамписты сейчас придут в Сенат, в Конгресс, откажут в военной помощи Украине, скажут сдавать всё россиянам, дарите им Крым, дарите им Донбасс», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, россияне очень наивные, как и их российское руководство. Но, как подчеркнул Михаил Шейтельман, трамписты – это тоже американцы, американские политики, которые опираются на Декларацию независимости США, на Устав ООН, на международное право. И кто бы не пришел в Сенат или Конгресс, поддержка Украины сохранится, ведь это политика США и американского народа.

«И какие бы там трамписты не пришли в Сенат или в Конгресс, они все равно будут поддерживать Украину в любом случае. Поэтому все эти трамписты вымышленные, которые друзья россии, существуют только в голове у путина. Нет в Америке друзей россии», - заявил Михаил Шейтельман.

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