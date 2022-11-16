Об этом он рассказал на своем канале.

«Отступление из Херсона произошло после объявления мобилизации и после того, как путин сказал, что 80 тысяч мобилизованных уже где-то там, отправлены, они уже где-то воюют. Ну то есть и после того, как было назначено новое командование в лице вот этого Суровикина», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, теперь у Суровикина должно появиться новое прозвище – «генерал-побег» или «генерал-отступление». Суровикин пытался смягчить потерю Херсона своими заявлениями о «непростых решениях», то есть россия уже месяц назад понимала, какая ситуация сложилась, и ничего не смогла сделать.

«Это говорит об одной простой вещи, что Вооруженные силы Украины воюют на порядок лучше. И они в очередной раз просто без единого убитого (украинского военного – Ред.) заставили эту группировку сбежать и оставить Херсон», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, уничтожали все на своем пути: как выглядит база армии рф, после побега из Херсона, видео.

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