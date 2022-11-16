Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
«Как ракетчик со стажем и специалист по ракетно-ядерному вооружению я могу констатировать, что россия практически исчерпала, она уже вышла по современным ракетам на сохраняемые стратегические запасы, а сейчас нас атаковали современные крылатые ракеты. То есть, к примеру, 25% ракет у них должно сохранятся», - отмечает Александр Кочетков.
По его словам, то, что они расходуют этот неприкосновенный запас, говорит о том, что они чрезвычайно раздражены развитием событий, раздражены неготовностью Украины идти на капитулянтские решения, капитулянтские мирные договоренности вроде Минска-3, Анкары-1 или что-то в этом роде, несмотря на то, что к этому нас склоняют различные зарубежные эмиссары.
«Важно, что выступление Залужного о том, что военные не примут ничего такого вроде Минска, а только победа и никаким образом капитулянтских соглашений быть не должно, – это не фронда военных, это именно поддержка для Зеленского, создание определенной опоры, чтобы он мог нашим союзникам, партнерам говорить, что он как политик искал бы что-то, но военные только до победы и никаких вариантов. Это усиление позиции президента», - объясняет Александр Кочетков.
Также он вспоминает обращение президента на Бали: ожидалось смягчение даже по тональности обычных выступлений Зеленского, в частности, под давлением, под просьбами, но этого не было. Поэтому, констатирует политолог, последовала раздраженная реакция отчаяния со стороны рф и ракеты, летящие не только по Киеву, по всем городам Украины.
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