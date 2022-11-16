Политолог Александр Кочетков объяснил, что президент Зеленский даже на саммите G20 не смягчил своей позиции, после чего последовал массированный ракетный обстрел территории Украины.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Как ракетчик со стажем и специалист по ракетно-ядерному вооружению я могу констатировать, что россия практически исчерпала, она уже вышла по современным ракетам на сохраняемые стратегические запасы, а сейчас нас атаковали современные крылатые ракеты. То есть, к примеру, 25% ракет у них должно сохранятся», - отмечает Александр Кочетков.

По его словам, то, что они расходуют этот неприкосновенный запас, говорит о том, что они чрезвычайно раздражены развитием событий, раздражены неготовностью Украины идти на капитулянтские решения, капитулянтские мирные договоренности вроде Минска-3, Анкары-1 или что-то в этом роде, несмотря на то, что к этому нас склоняют различные зарубежные эмиссары.

«Важно, что выступление Залужного о том, что военные не примут ничего такого вроде Минска, а только победа и никаким образом капитулянтских соглашений быть не должно, – это не фронда военных, это именно поддержка для Зеленского, создание определенной опоры, чтобы он мог нашим союзникам, партнерам говорить, что он как политик искал бы что-то, но военные только до победы и никаких вариантов. Это усиление позиции президента», - объясняет Александр Кочетков.

Также он вспоминает обращение президента на Бали: ожидалось смягчение даже по тональности обычных выступлений Зеленского, в частности, под давлением, под просьбами, но этого не было. Поэтому, констатирует политолог, последовала раздраженная реакция отчаяния со стороны рф и ракеты, летящие не только по Киеву, по всем городам Украины.

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