Будучи подразделением финансовой разведки Украины (ПФР Украины) из года в год Госфинмониторинг работает над усовершенствованием методов и инструментов предотвращения и противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Осознавая глобальный характер схем отмывания и финансирования терроризма, Госфинмониторинг является активным членом мирового разведывательного общества – Эгмонтской группы ПФР.

Эгмонтская группа – это профессиональная сеть для усиления эффективности обмена информацией и опытом между ПФР мирового сообщества, в которую входят ПФР 167 юрисдикций. Эгмонтская группа предоставляет возможность безопасного обмена финансовой разведкой с целью борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и связанными предикатными преступлениями.

Только в течение последних лет работы в рамках пленарных заседаний, рабочих групп и проектов ПФР Украины:

* направлена ​​Эгмонтской группе информация о примерах кейсов, связанных с сокрытием бенефициарной собственности активов или операций, трансграничных сетей ВК, торговли людьми, борьбы с коррупцией, крупномасштабных схем по ВК;

* как членом проектной команды, принято участие в не менее четырех проектах Эгмонтской группы, в двух из которых в качестве солидера.

Среди тем, над которыми работала Служба, были исследования тяжких налоговых преступлений, киберпреступности и FinTech, сотрудничества с таможенными органами, борьба с коррупцией и т.д.

Последним из завершенных проектов Эгмонтской группы накануне полномасштабной вооруженной агрессии – войны РФ против Украины, в котором ПФР Украины выступил одним из лидеров, был проект «Возвращение активов – Роль ПФР».

В предыдущие годы Госфинмониторинг стал одним из самых активных ПФР среди членов Эгмонтской группы и занял 2 место в регионе по активности и вкладам в деятельность Эгмонтской группы.

Председателем Эгмонтской группы признан вклад ПФР Украины в деятельность Эгмонтской группы, за что ПФР Украины получен соответствующее отличие.

Реагируя на указанное отличие, Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский отметил благодарность Председателю Эгмонтской группы за признание вклада ПФР Украины и подчеркнул, что Госфинмониторинг будет упорно продолжать работу на всех глобальных площадках в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма и его компетентных органов.

При этом в операционной деятельности одним из приоритетных направлений деятельности ПФР Украины является противодействие и предотвращение финансовых операций по отмыванию средств, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, связанными с субъектами РФ, их коллаборантами и т.д.