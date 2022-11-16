Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в следующем году благодаря изменениям в госбюджете на следующий год индексация пенсий все же произойдет.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Важное заявление Минсоцполитики о выплате пенсии в 2023 году. Благодаря внесенным редактированиям финансирование Пенсионного фонда увеличили на 10%, а это 41 миллиард гривен. Благодаря этому можно будет провести хотя бы небольшую индексацию пенсий в следующем году», – сообщает Екатерина Котенкова.

Об этом, отмечает она, сообщили в эфире одного из телеканалов министр социальной политики Оксана Жолнович. В частности, рассказывает журналистка, Рада пересмотрела проект бюджета до второго чтения и внесла в него изменения. Кроме денег на индексацию пенсии, добавляет она, средств хватит и на помощь людям, получившим увечье в результате войны.

«Кроме того, благодаря увеличению бюджета Пенсионного фонда удастся закупить протезы, ортезы и другие технические устройства, которые могут улучшить качество жизни инвалидов, а их в Украине из-за войны, к сожалению, стало больше. Не останутся без государственной поддержки и другие уязвимые слои населения», – рассказывает Екатерина Котенкова.

В частности, она говорит о многодетных, малообеспеченных семьях, о людях, которые имеют инвалидность или воспитывают детей-инвалидов. Также журналистка сообщает, что отдельной строкой выделены деньги на финансирование субсидий и теперь их назначением и выплатой занимается Пенсионный фонд. На эти расходы в бюджете заложено 37 миллиардов гривен.

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