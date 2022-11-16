Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что визит Зеленского в Херсон, хоть и был опасным, но дал украинцам мотивацию и показал, что страна не забыла о своих гражданах.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Херсон – это сокрушительный удар и проигрыш российской федерации, страны-оккупанта, агрессора и террориста. Я не ожидал, что это будет так быстро», - отмечает Георгий Биркадзе.

Как он утверждает, освобождение Херсона в очередной раз доказывает, что украинский дух просто не сломать. Попутно эксперт замечает, что директор российской федерации так и не ездил ни в Херсон, ни на другие оккупированные и аннексированные территории, кроме Крыма. По его мнению, это знак как для кремлевской элиты, так и для людей российской федерации, они сами не ожидали такого развития событий и начали даже писать очередной бред, что на их территории приехал Владимир Зеленский.

«Это очень опасно. Писали, почему не наносят удары, обстреливайте ракетами, туда приехал Зеленский. Но президент прекрасно понимает, что это дает нашим гражданам вдохновение, это дает нашим гражданам не только мотивацию, а и сразу натягивается эта нить, что они нужны, что их не бросили. Президент приехал туда. Поэтому, я думаю, что все риски Владимир Александрович взвешивает, его безопасность – в первую очередь», - объясняет Георгий Биркадзе.

По словами эксперта, он думал, что президент Украины поедет на G20, но все же Зеленский дал клятву не выезжать из Украины и придерживается ее, вместо этого он приехал в Херсон. Как он рассказывает, туда сразу поехала гуманитарная помощь, сразу начали восстанавливать мобильную связь, начало вещать телевидение. Также он отмечает, что там очень достойный глава администрации, гроза всех оккупантов.

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