Политолог Тарас Загородний на своей странице в Фейсбуке прокомментировал ситуацию по падению вероятно российских ракет на территории Польши: «Не верю я в случайность таких событий. Не исключено, кстати, что ракета улетела из Беларуси. Поэтому такая провокация нуждается в ответе».

Загородний напомнил, что инцидент произошел в преддверии седьмого заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в так называемом формате Рамштайн.

«Вариант минимален на заседании в «Рамштайне», которое состоится 16 ноября, Украина должна потребовать не только новейшие системы ПВО и ПРО, но и четкую пошаговую Дорожную карту предоставления нам F-16 или других самолетов, закрытие неба над Западом Украины, вооружение, которое позволяет наносить удары по территории России», - предположил эксперт. «Российские ракеты, прежде всего, проверка Россией НАТО на прочность и попытки его расшатать», - подчеркнул политолог.

Как сообщалось ранее, 15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В тот же день в пограничном поселке Польши упала ракета, в результате чего два человека погибли. Реакцией Польши стал срочный созыв Комитета Совета министров по национальной безопасности и обороне, было решено повысить боеготовность некоторых подразделений и рассмотреть возможность задействовать статью 4 Договора о НАТО.