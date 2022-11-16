Так, во время Конференции ООН по изменению климата (#COP27) главный координатор и член Оперативного штаба при Госэкоинспекции Елена Криворучкина поделилась с международными коллегами опытом создания Штаба по фиксации экзопреступлений, созданного на базе Госэкоинспекции.



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

"Стоит отметить, что с первых дней полномасштабного вторжения, понимая масштабы проблемы, мною совместно с народным депутатом Юрием Корявченковым, исполняющим обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Игорем Зубовичем, разработана концепция деятельности Штаба, который максимально эффективно будет осуществлять документирование преступлений государства-агрессора против окружающей среды. Сегодня это полноценный орган и первоисточник информации о вреде, нанесенном вооруженной агрессией на территории Украины. Кроме того, в рамках деятельности штаба, мы смогли собрать сверхмощную команду ученых, в которую вошли более 60 экспертов национального и международного уровня", - подчеркнула Елена Криворучкина.