Об этом он рассказал в программе «Развилка».
«О чем говорили глава Службы внешней разведки россии Сергей Нарышкин и его визави директор ЦРУ Уильям Бернс. Многие говорят, что говорили о перемирии в Украине. По-моему, это не так. Потому что предпосылок для такого развития ситуации мы пока не наблюдаем», - утверждает Руслан Бизяев.
Кстати, он отмечает, что все это не произошло случайно, поскольку встречи такого рода и уровня имеют обязательно согласованную повестку дня. По словам эксперта, насколько он понял из публикаций в западной прессе, насколько он понимал, как развиваются события после встречи, представители рф и США говорили о дальнейшем состоянии российско-американских отношений.
В то же время он подчеркивает, что об этих отношениях речь шла не столько в контексте Украины, сколько в контексте глобальной повестки дня. То есть, объясняет политолог, это вопрос ядерного оружия, его применение или не применение, вопросы продления договора СНВ-III, вопросы экономических отношений, вопросы Ближнего Востока, особенно Иран, Сирия, последние события вокруг этих стран, ситуация вокруг Северного Потока-2 и т.д.
«То есть Украина шла только в контексте и стороны зафиксировали, насколько я понимаю, насколько я знаю, свои предыдущие позиции. То есть, каждая из сторон осталась при своей позиции», - констатирует Руслан Бизяев.
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Как сообщала Politeka, Спивак сообщил, благодаря чему украинцы смогли противостоять россии.
Также Politeka писала о том, что Вышинский предположил, что будет с российскими властями после поражения в войне.