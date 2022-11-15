Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, Вице-президент Европейской Ассоциации налогоплательщиков Григол Катамадзе выступил на заседании Генеральной ассамблеи Европейской Ассоциации налогоплательщиков.

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15 листопада 2022 року відбулося засідання Генеральна асамблея Європейської Асоціації платників податків.

Модератором заходу виступив Майкл Єгер — Генеральний секретар ЄАПП.

Зустріч розпочалася з привітання учасників від:

Рольфа фон Хогенгау — Президента ЄАПП, який, зокрема, зазначив: «Я вважаю, що для нашої організації дуже важливо зустрічатися один з одним, щоб поговорити, посидіти разом і опрацьовувати нові ідеї, як ми можемо вдосконалити роботу. Основну частину роботи виконують Майкл Йегер і Горст Хайтц в Брюсельському офісі, вони мають чудові зв’язки з європейськими політиками і будуть взаємодіяти з ними, щоб вирішити проблеми платників податків з максимальною результативністю, тож якщо трапиться якась несправедливість і офіс у Брюсселі може вам допомогти, будь ласка, зв’яжіться з Майклом і Горстом»;

— Президента ЄАПП, який, зокрема, зазначив: «Я вважаю, що для нашої організації дуже важливо зустрічатися один з одним, щоб поговорити, посидіти разом і опрацьовувати нові ідеї, як ми можемо вдосконалити роботу. Основну частину роботи виконують Майкл Йегер і Горст Хайтц в Брюсельському офісі, вони мають чудові зв’язки з європейськими політиками і будуть взаємодіяти з ними, щоб вирішити проблеми платників податків з максимальною результативністю, тож якщо трапиться якась несправедливість і офіс у Брюсселі може вам допомогти, будь ласка, зв’яжіться з Майклом і Горстом»; Майкла Єгера — Генерального секретаря ЄАПП, який акцентував увагу на тому, що для нього велика честь, що сьогодні бере участь у засіданні Генасамблеї — Грігол Катамадзе. «Перш ніж торкнутися регуляторних аспектів нашої зустрічі, я хотів би зазначити, що один із наших сенаторів Лора Апасова, яка також з України, зараз перебуває в північній частині Німеччини, де ми погодилися прийняти її під час війни, щоб запевнити їй безпеку. Сказавши це, я хочу сердечно привітати всіх гостей з України та Східної Європи. Незважаючи на те, що ми розуміємо, що зараз в Україні справи набагато серйозніші, ніж тут, у Брюсселі, проблема з податком на додану вартість все одно буде обговорюватися сьогодні, оскільки через воєнну та ковідні кризи — ця проблема для нас зараз є дуже актуальною. Ви знаєте, що ми виступаємо за різноманітні обмеження та заборони для рф, але ми боїмося, що Європейська комісія передає все більше повноважень Брюсселю через війну та кризу Covid 19. Це високий ризик для всіх країн, не тільки для країн Західної Європи, а й для України, тому що ми всі знаємо, що означає висока концентрація влади в одному місці», — наголосив Майкл Єгер.

Віце президент ЄАПП Грігол Катамадзе на початку своєї промови заявив: «Вимушений розпочати свій виступ із неприємного — перед початком нашої зустрічі Київ знову був атакований ракетами рф, кілька ракет були збиті силами протиповітряної оборони, проте дві таки влучили в два житлові будинки в самому центрі Києва.

Шановні колеги, я щиро радий вітати всіх Вас на щорічному засіданні Генеральної Асамблеї. Дуже символічно звучить для найстарішої Європейської Асоціації Платників Податків – 5 років у Брюсселі. Щиро вітаю всіх з першим ювілеєм та хочу побажати успішної та плідної діяльності Брюссельському офісу. Дякую колегам за можливість виступити перед Вами», — звернувся до колег Грігол Катамадзе.

«Одночасно хочу побажати моїй країні — Україні, яка сьогодні бореться за свої землі, за свою незалежність, за свою свободу, за своє гідне місце в європейській сім’ї, щоб ми разом з Вами найближчим часом могли привітати один одного з членством України в Європейському Союзі, і надалі також разом відзначали ювілеї» — зазначив Президент Асоціації платників податків України.

Далі, Грігол Катамадзе тезово торкнувся деяких тем, зокрема:

«Насамперед хочу всіх запевнити, що в Україні в особі Асоціації платників податків у Вас є надійний партнер та друг.

Наступний дуже важливий момент – ми щиро вдячні нашим європейським партнерам за неоціненну допомогу, яку всі члени ЄС та загалом Європейський Союз надають нам у цей найважчий час нашої історії та запевняю Вас багато поколінь українців високо цінуватимуть це в майбутньому. Ми дуже швидко забуваємо погане, але дуже довго пам’ятаємо добре! Без цієї вашої підтримки, без активної підтримки США та Великобританії нам було б дуже важко вистояти. Ми б вистояли, але ціна цьому була б набагато вищою.

Шановні колеги, якщо звернули увагу я, окрім кількох заяв, ще наприкінці лютого цього року, жодного разу не звернувся до Вас. Знаєте, чому? Я чекав на цей момент, щоб звернутися до Вас і запросити до повоєнного відновлення України, запросити до інвестування в Україну.

Колеги, вже зараз настав момент, коли необхідно дуже серйозно подумати, як і куди правильно вкласти гроші в українську економіку, щоб вже протягом наступних кількох років мати серйозні дивіденди. Подумайте про це.

Ще раз хочу відзначити, у Вас є надійний партнер в Україні в особі нашої Асоціації, яка готова всіляко Вам допомагати у разі Вашої зацікавленості.

На закінчення не можу не торкнутися однієї організаційної теми, на яку хотів би звернути вашу увагу. Наприкінці 2021 року наша Асоціація взяла на себе зобов’язання зробити свій внесок у фінансуванні оренди приміщення брюссельського офісу. Війна стала на заваді нам виконати взяті зобов’язання, але з січня 2023 року ми зробимо все, щоб у рамках можливостей почати брати участь у питанні фінансування офісу в Брюсселі. Я оптиміст, вірю в майбутнє, тому користуючись нагодою, хочу запросити всіх Вас на ювілей нашої Асоціації, в листопаді місяці 2023 року нам виповнюється — 25 років, а також пропоную святкування ювілею поєднати ще й з проведенням щорічного засідання Генеральної асамблеї Європейської Асоціації платників податків в Києві в листопаді 2023 року», — зазначив Грігол Катамадзе.

«Бажаю успішного проведення засідання Генеральної асамблеї та плідної діяльності всім!», — таким побажанням завершив свою промову Президент Асоціації платників податків України, Віце-президент Європейської Асоціації Платників Податків Грігол Катамадзе.

Генеральний секретар ЄАПП Майкл Єгер та Президент ЄАПП Рольф фон Хогенгау запропонували наступного року сумісно з 25 — річчям Асоціації платників податків України провести засідання Генеральної асамблеї в Києві, за умови більш спокійної ситуації на фронті в Україні. Пан Єгер погодився щодо актуальності теми інвестування в українську економіку, зазначивши що необхідно спрямувати сили на створення сприятливого інвестиційного клімату з боку України, створення сприятливого податкового середовища що дозволило б європейському бізнесу розквітнути а Україні.

Завершальне слово в дискусії було надано пану Рольфу фон Хогенхау: «Я думаю, що ми побачимося дуже скоро, і я сподіваюся, що початок нового року стане чудовим новим початком для нас, європейців, і я сподіваюся, що всі ці катастрофи в Україні закінчяться принаймні наступного року. Ми бажаємо Вам великих успіхів у виграші війни, на жаль, з нашого досвіду ми знаємо, що важко впоратися з божевіллям Володимира Путіна, тому що у нас була така ж ситуація з Адольфом Гітлером. Будемо сподіватися, що він розбереться в реальності і усвідомить свої дії», — завершив свою промову Президент ЄАПП Рольф фон Хогенхау.

Далі, відбулася зустріч членів Європейської Асоціації Платників Податків під час якої були відкриття, привітання та затвердження порядку денного, звіт ради та аудиторів, затвердження актів правління, розгляд питань з повернення коштів національним організаціям Словаччини та Польщі, Співпраця/Нетворкінг: приєднання до нової робочої групи Фіскальної, фінансової та монетарної політики SME Connect — SME Connect.

Зустріч завершилася семінаром Харальда Паста, керівника відділу торгівлі та оподаткування EuroCommerce – ПДВ в епоху цифрових технологій (у «Економіці, яка працює для людей»).

Зустріч пройшла конструктивно, в форматі діалогу.