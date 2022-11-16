Публицист Александр Новохатский сообщил, что россия стремится диктовать свою политику всем соседним государствам.
Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«В чем заключается секретный план путина? Это четкий план, который обоснован абсолютно логикой русского мира, который идет из ума, а не из сердца. То есть у них четкая стратегическая канва, просчитанная математически на экономических моделях. Это кластеризация, консервация пространства, которое контролирует россия», - сообщил Александр Новохатский.
По словам публициста, россия стремится доминировать в этом пространстве. То есть, как подчеркнул Александр Новохатский, это то же самое локализованное государство, которое само себя обеспечивает и которое диктует соседям свою политику. Именно в этом и заключается план путина.
«Он (план – Ред.) невозможен без Украины, его невозможно осуществить без Украины», - добавил Александр Новохатский.
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