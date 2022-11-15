Экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что никакие дипломатические связи с Украиной не убедили бы лукашенко не пропускать россиян по территории беларуси.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Он (ред. – лукашенко) не хотел войны, он понимает, что для него это будет началом конца, причем конец будет быстрее. Белорусы – не россияне, там совершенно другой менталитет», – отмечает Дмитрий Разумков.

По словам политика, хоть после 24 февраля уже и нельзя ни в чем быть уверенным, но ему кажется, что белорусы не будут воевать: они либо свергнут лукашенко, либо придут сюда и развернутся в обратную сторону. Это, добавляет гость программы, преимущественно, ведь и там есть идейные, только благодаря ТРО и ВСУ их количество быстро уменьшится.

Также он убежден, что и не дать россиянам пройти по своей территории лукашенко не мог, иначе для него эта история закончилась бы плохо, кремль просто его сместил бы. Как вспоминает политик, сначала лукашенко обещал, что со стороны белорусы никто не нападет, а затем началась история о картах, откуда планировалось нападение, хотя ничего на самом деле не готовилось.

«Но и не пустить россиян он не мог. Его бы путин сожрал, растер. Я не вижу механизм, как он мог это не сделать. Что бы мы ни делали, какие бы мы дипломатические отношения с ним ни выстраивали, режим кнута и крючка, на котором он сидел, 100% победил бы любую дипломатию», - заключает Дмитрий Разумков.

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