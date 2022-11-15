Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что силовики в россии будут пытаться отправить на покой путина как можно раньше.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам публициста, силовики в российской федерации прекрасно понимают, что путин пытается избежать бремя поражения в войне и возложить его на наследников, поэтому и помогут отправиться ему на покой как можно раньше. А на место путина в россии посадят либералов, заставив их подписать унизительные мирные соглашения.

«То есть это как бы сделают они, а не патриоты. Либералы – предатели, а не силовики, которые будто на страже отечества. Сделают так, чтобы потом, замарав демократов своими ошибками и заставив их отвечать за путинское поражение, имперские ястребы вернулись», - заявил Святослав Вышинский.

Публицист подчеркнул, что вполне возможно, что позже в россии снова возродятся имперские амбиции, и престол займет какой-нибудь преемник путина.

«Продвинут какого-нибудь преемника, который явится весь в белом и будет бить сапогом по трибуне, обещая поднять опущенное русское достоинство», - сообщил Святослав Вышинский.

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