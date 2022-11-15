Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что мы смогли противостоять российской армии только благодаря нашему единству.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я считаю, что мы, украинцы, смогли выстоять и продемонстрировать небывалую силу воли и силу духа, противодействовать и противостоять российской армии только потому, что были все едины», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, у нас один внешний враг – россия, и для борьбы с ним мы все объединились. И теперь, как подчеркнул Дмитрий Спивак, в поствоенной стране нам тоже необходимо будет сохранить это единение, потому что иначе будет сложно отстроить Украину, возобновить все то, что уничтожила россия.

«Построить и воссоздать, модернизировать, отстроить Украину, сделать действительно свою страну, прошедшую через все это, по-настоящему богатой, зажиточной, свободной, демократической, рыночной можно только в таком же единении», - заявил Дмитрий Спивак.

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