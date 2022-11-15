Об этом он рассказал на своем канале.

«Мне кажется, что мы накануне если не де-юре, но де-факто наблюдаем начало постепенной смены власти в кремле. Я прогнозирую, что в ближайшие два месяца будут определенные события внутри россии, которые взорвут информационное мировое пространство», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, пока не понятно, какие именно произойдут события: может, какая-то сакральная жертва появится или у власти станет кто-то из приближенных к путину людей. Но, как подчеркнул Дмитрий Спивак, в любом случае скоро станет известно, что же на самом деле происходит внутри россии.

«Что-то начинает происходить, потому что и весь мир видит, и политическая российская элита видит, что их «царь» всё, он уже всё», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, озвучен список требований Украины для мира с россией: «Никаких «Минсков-3».

Также Politeka сообщала, что ВСУ продолжают наступление: Залужный назвал единственное условие для переговоров с рф.





