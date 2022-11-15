Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, как украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, могут получить временную помощь.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа перечисляется каждые 6 месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода. Процедура назначения денежной помощи регламентирована постановлением Кабинета министров Украины №1098 от 27.12.2017 года», - сообщает Екатерина Котенкова.

По ее словам, получить помощь вместо пенсии могут только те, кто на момент оформления социальных выплат имеет не менее 15 лет страхового стажа. А деньги, отмечает журналистка, будут выплачиваться до достижения такими лицами возраста, с которого они приобретают право на пенсионную выплату.

Как она объясняет, чтобы получить временную государственную помощь, человек должен обратиться в органы соцзащиты населения по месту своей прописки или по месту фактического проживания. Журналистка рассказывает, что с собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность пенсионера, его место жительства, справку о страховом стаже, выдаваемую в Пенсионном фонде, и декларацию о доходах на имущественное состояние.

«Лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим права на пенсию, выплачивается государственная денежная помощь, составляющая разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц», – рассказывает Екатерина Котенкова.

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