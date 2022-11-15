Об этом он рассказал на канале «Знай.ua».
Как сообщает журналист, в Украине могут сокращать пенсии, но, к счастью, эта категория пенсионеров не велика и для таких сокращений есть веские причины.
«Урезать выплаты пенсии пенсионеру могут только в случае, если раньше произошла переплата. Чаще всего переплата происходит из-за того, что пенсионер начал работать и не сообщил в Пенсионный фонд об этом, а в таком случае не проводят перерасчет пенсии в случае увеличения размера прожиточного минимума», - объясняет Александр Близнюк.
Кроме этого, добавляет он, неработающий пенсионер получает надбавку в 150 гривен, если на его удержании есть ребенок до 18 лет, но ее прекращают выплачивать при трудоустройстве. Поэтому, говорит журналист, пенсионерам при устройстве на работу нужно в течение 10 дней сообщить об этом Пенсионному фонду, если же это не сделано в указанный срок, в Фонде все равно об этом узнают на основе данных реестра общеобязательного государственного страхования.
«В результате из пенсии высчитают сумму, которую переплатили. Кроме того, может ошибиться и работник Пенсионного фонда, в результате чего надбавки назначаются неправильно. В таком случае тоже придется возвращать деньги или доказывать, что ошибка допущена не по вине пенсионера», - отмечает Александр Близнюк.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Уже завтра": украинцев предупредили о резком изменении погоды, зима придет раньше
Пошли вместе гулять и не вернулись: в Киевской области пропали 16-летние подруги
ВСУ продолжают наступление: Залужный назвал единственное условие для переговоров с рф
Тарас Цымбалюк сделал комплимент своей бывшей, который пришла на "Холостяк": как она выглядит
Как сообщала Politeka, военное положение и мобилизацию продлят на серьезный срок.
Также Politeka писала о том, кто получит выплату 80 тысяч гривен единовременно и 5 тысяч ежемесячно.