Журналист Александр Близнюк рассказал, что украинским пенсионерам могут урезать пенсии в случае переплаты, когда они не сообщили о трудоустройстве.

Об этом он рассказал на канале «Знай.ua».

Как сообщает журналист, в Украине могут сокращать пенсии, но, к счастью, эта категория пенсионеров не велика и для таких сокращений есть веские причины.

«Урезать выплаты пенсии пенсионеру могут только в случае, если раньше произошла переплата. Чаще всего переплата происходит из-за того, что пенсионер начал работать и не сообщил в Пенсионный фонд об этом, а в таком случае не проводят перерасчет пенсии в случае увеличения размера прожиточного минимума», - объясняет Александр Близнюк.

Кроме этого, добавляет он, неработающий пенсионер получает надбавку в 150 гривен, если на его удержании есть ребенок до 18 лет, но ее прекращают выплачивать при трудоустройстве. Поэтому, говорит журналист, пенсионерам при устройстве на работу нужно в течение 10 дней сообщить об этом Пенсионному фонду, если же это не сделано в указанный срок, в Фонде все равно об этом узнают на основе данных реестра общеобязательного государственного страхования.

«В результате из пенсии высчитают сумму, которую переплатили. Кроме того, может ошибиться и работник Пенсионного фонда, в результате чего надбавки назначаются неправильно. В таком случае тоже придется возвращать деньги или доказывать, что ошибка допущена не по вине пенсионера», - отмечает Александр Близнюк.

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