Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Во времена войны актуализировалась дискуссия о нецелесообразности и безнравственности пребывания на территории духовной святыни украинского народа священников, монахов и их сторонников-хранителей из Украинской православной церкви де-факто Московского патриархата. Постоянные скандалы и зашквары церковников еще более нагнетают ситуацию, а молчание власти уже не только создает удручающее впечатление, но и вызывает справедливое возмущение.

Итак, предлагаю конструктивный и правовой путь ОСВОБОЖДЕНИЯ Киево-Печерской лавры от пребывания там, еще до недавнего времени, ревностных прислужников московской церкви войны имени Путина-Кирила.

Для информации.

Правовая приют Украинской православной церкви Московского патриархата ныне базируется на Распоряжении Кабинета Министров Украины "Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений" от 11 июля 2013 года. Документ подписан тогдашним премьер-министром Украины Николаем Азаровым, который сейчас скрывается в путинской России. Согласно этому решению было передано в БЕСПЛАТНОЕ пользование 79 зданий и сооружений расположенных на улице Лаврской, 11 и 15. Среди них, кроме зданий религиозного назначения, есть и ряд хозяйственных таких, как трансформаторная подстанция, котельная, автоклавная, водонапорная башня, 2 туалета и т.п.

После подписания Азаровым вышеупомянутого Распоряжения был также заключен Договор между Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" и монастырем УПЦ. В 11 главах Договора предусмотрены принципы и механизмы сотрудничества Заповедника и Монастыря. Интересно, что стоимость всех 79 исторических, религиозных и хозяйственных объектов Государства определена суммой всего в 22 миллиона 863 тысячи гривен. Однако крайне важно, что Договор содержит обязательство монастыря УПЦ заботиться об этих объектах, не допускать нарушений национального законодательства в сфере охраны культурного наследия… и самое главное содержит термин "обстоятельства непреодолимой силы" (авария, катастрофа, эпидемия, ВОЙНА…) под влиянием которых допускается освобождение от ответственности за невыполнение соглашения.

Как ЗАКОННО обязана действовать УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ: пошаговые предложения.

Назначить новое профессиональное и патриотическое руководство Национального заповедника (нынешний руководитель годами исполняет обязанности и всячески защищает наместника Павла и К.) Запретить богослужение священниками УПЦ на территории Верхней Лавры в Успенском соборе и Трапезном храме (это возможно даже без разрыва Договора, поскольку именно Национальный заповедник определяет и согласовывает времена богослужения); Создать правительственную комиссию по проверке соблюдения законодательства в сфере охраны культурного наследия на территории Нижней (монастырской) Лавры; СБУ проверить постоянных и временных жителей построек Нижней (монастырской) Лавры на предмет наличия гражданства Украины и законности их пребывания на территории нашего государства; На основании недополучения требований Договора и национального законодательства и учитывая военное положение в Украине ОТМЕНИТЬ Распоряжение Кабинета Министров от 11 июля 2023 года и соответственно ОСТАНОВИТЬ действие Договора между Национальным Заповедником и монастырем УПЦ.

Как создать духовное украинское пространство на территории Национального Заповедника после очищения его от русского мира и московской церкви задачи для отдельной статьи.