Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Это мировоззренческая война, такого не было. Сегодня война ценностей, сегодня война цивилизаций даже. Это не просто хорошие слова, которые нужно сказать. Почему я говорю о цивилизации? Посмотрите их уровень и уровень украинцев. Мы не придем у них забирать телевизоры, мы никому не будем тостеры отправлять», – подчеркивает Дмитрий Разумков.

По его мнению, уровень оккупантов и их мировосприятие уже не изменить, единственный выход – выжечь огнем. Как отмечает политик, он не думал, что 24 февраля начнется все именно так: было понимание, кто такой путин, его окружение, поддерживающие его русские, но казалось, там есть и адекватные люди, просто люди, оказалось – нет.

Также гость программы отмечает, что сегодня многие переходят на украинский язык и это скорее внутреннее изменение, никто никого ни к чему не заставлял. По его словам, об этом переходе говорилось еще и в 2019 году, но тогда речь шла о принудительном переходе, сейчас это сознательное решение каждого. В то же время жаль, говорит политик, что сейчас это произошло благодаря таким трагическим событиям, но люди точно знают, что сделали правильный выбор.

«В этом плане путин сделал то, чего не мог сделать ни один украинский политик. Такой объединенной нации у нас никогда не было. Давайте посмотрим, что там делали еще мои коллеги, технологи до войны. Всегда делили Украину: Восточная и Западная, русскоязычная и украиноязычная – всегда искали, чем можно разделить Украину. После 24 Украина стала Украиной без разделения на язык, на регион, на какие-либо другие вещи, остались те, кто украинцы, и враг», - констатирует Дмитрий Разумков.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что сегодняшняя ситуация напоминает конец Первой мировой войны.

Также Politeka писала о том, что Разумков рассказал, кто на самом деле остановил российских оккупантов.