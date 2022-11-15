Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что Украина не поддержала претензии Израиля на Храмовую гору с исторической точки зрения, чтобы эти же аргументы не использовала россия в своих манипуляциях.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает политтехнолог, Украина опять не поддержала Израиль на голосовании в ООН. В прошлый раз, отмечает он, речь шла об ядерном оружии, в этот – о Храмовой горе. По мнению эксперта, это неправильное решение, хотя вопрос намного сложнее, чем кажется, поэтому нельзя сказать, что Украина обязательно должна была поддержать Израиль. По его мнению, лучше всего было бы вообще воздержаться от голосования.

«Не должна Украина ни при каких обстоятельствах голосовать вместе с российской федерацией в ООН. Вот просто ни при каких. Если российская федерация предложит, что она каждому раздаст по миллиону долларов, Украина должна проголосовать против. Нельзя сидеть за одним столом с российской федерацией, голосовать вместе с российской федерацией, нельзя, потому что у нас война и все, до свидания, не до шуток», - объясняет Михаил Шейтельман.

По его словам, в ООН рассматривали вопрос принадлежности Храмовой горы суверенитету Израиля или не Израиля. Как отмечает эксперт, нюанс состоит в следующим: если Украина поддерживает Израиль и признает за ним Храмовую гору из-за того, что там исторически жили евреи, то тут же может включится россия с заявлением о том, что русские жили в Крыму. Поэтому, констатирует он, если бы Украина проголосовала за Израиль, то россия бы могла воспользоваться этим в своих манипуляциях.

«Украина придерживается принципа территориальной целостности со всеми странами. Украина не признает независимость Косово, несмотря на то, что Украина – союзник США, а большинство союзников Украины признали независимость Косово. Украина, например, однозначно в армяно-азербайджанском конфликте говорит, что есть международное право и Карабах – это, соответственно, Азербайджан. Поэтому Украина должна быть последовательной. Но можно было и воздержаться, не обязательно эту позицию высказывать, соединяясь вместе с российской федерацией», - заключает Михаил Шейтельман.

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