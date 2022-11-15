Об этом он рассказал на своем канале.

«Это не должно быть какой-то такой фрагментарной историей, это должен быть анализ деятельности каждого народного депутата. Сейчас у нас хорошая коммуникация с нашими международными партнерами, и если у кого еще есть гражданство, независимо от партийного билета, он должен быть лишен мандата», - сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, в Украине не должно быть агентов двойного влияния, могут быть только депутаты, которые являются гражданами Украины и которые голосуют только в интересах Украины. Александр Качура подчеркнул, что эта «чистка» должна стать примером для всех последующих созывов.

«Если есть паспорт другой, нечего тебе делать в парламенте, если имеешь олигархические какие-то связи, нечего тебе делать в парламенте, если идешь лоббировать туда интересы, нечего тебе делать в парламенте», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, был депутатом от ОПЗЖ: партизаны добрались до известного коллаборанта, фото с места.

Также Politeka сообщала, что озвучен список требований Украины для мира с россией: «Никаких «Минсков-3».





