Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«На самом деле очень глубокие изменения произошли в самом украинском обществе. Во-первых, мы действительно получили это единство и соборность. Я просто помню первые дни полномасштабного вторжения, соседи – это почти твои родственники, все очень вежливые, все стараются помочь, максимально пытались сохранять спокойствие», - сообщил Игорь Петренко.

По словам ученого, также во время войны украинцам удалось окончательно избавиться от комплекса неполноценности, который нам в течение многих лет пыталась привить россия. На сегодняшний день, как подчеркнул Игорь Петренко, Украина – лидер в Восточной Европе, потому что показали выдержку, мы показали пример того, как нужно бороться за ценности.

«Плюс очень важный момент, который изменился, - это как раз эта государственническая позиция власти и населения. То есть мы реально обрели это определенное единство, и его нужно сохранять», - заявил Игорь Петренко.

Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура объяснил, почему украинцы выстоят даже несмотря на ракетные удары россии: «В Украине это не работает».

Также Politeka сообщала, что в Иране сомневаются, стоит ли тратить деньги на поддержку россии в войне с Украиной: эксперт опубликовал информацию из закрытых каналов.





