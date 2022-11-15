Экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что бизнес снимает нагрузку с государства во время войны, а значит, нужно давать гранты и льготные кредиты на его восстановление.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«У нас не перешла экономика на рельсы военного времени. У нас очень серьезное падение собственного производства. По объективным, в частности, основаниям, но мы достаточно не сделали для того, чтобы восстановить свою экономику. Сейчас только начинают закладывать идею, с которой мы носились еще с весны, когда выгнали орков из Киевщины, о том, что нужно возвращать сюда бизнес», - рассказывает Дмитрий Разумков.

То есть, объясняет он, нужно давать гранты, нужно давать государственные гарантии, что человек не останется ни с чем, если он снова потеряет свое предприятие, если снова прилетит ракета, если снова поедут танки – это все теоретически возможно. Кроме того, добавляет политик, для развития бизнеса нужно было давать льготные кредиты на 1-2%, чтобы люди отстраивали свои предприятия в деоккупированных городах.

Гость программы отмечает, что бизнес во время войны важен потому, что он снимает нагрузку с государства, уровень безработицы не растет, налоги платятся. К тому же, говорит он, это касается и малого, среднего и крупного бизнеса.

«Он создает рабочие места, он создает продукцию, которая может быть использована внутри государства и использована наружу, то есть экспортирована заграницу, а это валютная выручка, которая приходит сюда и стабилизирует курс», - констатирует Дмитрий Разумков.

Как сообщала Politeka, Разумков пояснил, что государству стоило лучше готовиться к войне в энергетическом секторе.

Также Politeka писала о том, что Качура объяснил, почему украинцы выстоят даже несмотря на ракетные удары рф.