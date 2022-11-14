В 13:30 27 ноября украинцы составят цепь единства с гражданами ЕС, чтобы поддержать заявку Владимира Зеленского по поводу ускоренного вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает Promote Ukraine в Фейсбуке.

Президент Украины подал заявку по ускоренному вступлению Украины в НАТО 30 сентября. Пока не все страны заявили о своей позиции по этому поводу публично, хотя этот вопрос уже выносился на обсуждение с их представителями, в частности, Венгрия, Франция, Испания, Португалия, Италия, Люксембург, Греция, Бельгия, Албания, Турция, Нидерланды, Дания, Исландия, Норвегия и Великобритания.

В то же время эти намерения нашего государства поддержали такие страны, как Польша, Словакия, Хорватия, Румыния, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Северная Македония, Черногория, Канада – всего 11 стран-членов Альянса.

Согласно данным Центра Разумкова и социологической группы «Рейтинг», на октябрь этого года 83% украинцев проголосовали бы «за» на референдуме по поводу этой идеи. Важно отметить, что это рекордная поддержка среди населения идеи вступления государства в НАТО, а «против» лишь 4%, что является рекордно низким показателем.

Украинцы вместе с гражданами Евросоюза составят цепь единства у штаб-квартиры НАТО, что станет символом и знаком благодарности Альянсу за поддержку, которую он оказал Украине за 9 месяцев войны с россией.

Как сообщала Politeka, Качура заявил, что Украина уже становится крупным геополитическим игроком.

Также Politeka писала о том, что Разумков объяснил, что государству стоило лучше готовиться к войне в энергетическом секторе.





