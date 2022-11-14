Об этом он рассказал на своем канале.
«Что они хотят сделать? Они хотят загнать нас в темноту, так называемые блэкауты, потому что разные есть прогнозы. Возможно, еще и по несколько дней не будет электроэнергии. Но это зависит и от нас. Чтобы помочь людям, восстанавливающим электроэнергию, нужно самим помогать. А это не так тяжело», – сообщил Александр Качура.
По словам народного депутата, все правила, которые введены в Украине для поддержки энергосистемы, помогут нам выстоять, и россии ничего не удастся. Как подчеркнул Александр Качура, россия хочет сделать так, чтобы Украина оказалась в хаосе и украинский народ побежал умолять о каких-то переговорах с рф.
«Но они (русские – Ред.) мыслят же категориями своими какими-то, такими мелочными, имперскими. В Украине это не работает. То есть, они еще больше наших людей каждой ракетой мобилизуют. Я уверен, что мы выстоим», – заявил Александр Качура.
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