Народный депутат Александр Качура сообщил, что украинский народ даже после ракетных обстрелов россии не согласится на переговоры.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Что они хотят сделать? Они хотят загнать нас в темноту, так называемые блэкауты, потому что разные есть прогнозы. Возможно, еще и по несколько дней не будет электроэнергии. Но это зависит и от нас. Чтобы помочь людям, восстанавливающим электроэнергию, нужно самим помогать. А это не так тяжело», – сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, все правила, которые введены в Украине для поддержки энергосистемы, помогут нам выстоять, и россии ничего не удастся. Как подчеркнул Александр Качура, россия хочет сделать так, чтобы Украина оказалась в хаосе и украинский народ побежал умолять о каких-то переговорах с рф.

«Но они (русские – Ред.) мыслят же категориями своими какими-то, такими мелочными, имперскими. В Украине это не работает. То есть, они еще больше наших людей каждой ракетой мобилизуют. Я уверен, что мы выстоим», – заявил Александр Качура.

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