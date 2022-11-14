Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин у себя в телеграм канале рассказал о том, что обсуждают Басиджи - иранское полувоенное ополчение в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), в закрытх каналах.

Перевели для вас, что Басиджи пишут на своих закрытых чатах (они думают, что они закрытые). Из того, что можем опубликовать. Это касается Украины.

Далее их текст:

Если Россия не сконцентрируется на Украине, НАТО и арабская коалиция застанут Иран в одиночку. Рано или поздно по наши души придут.

У Ирана есть два способа решения этой проблемы:

1) или Иран экспортирует оружие в Россию, чтобы изменить баланс войны и закончить ее в пользу русских, в этом случае инфляция в Иране увеличится за счёт оплаченных расходов на вооружение;



2) или для снижения гнева людей — Иран прекращает экспорт вооружения, чтобы снизить инфляцию и не уменьшить экономическое давление на общество, в этом случае России будет сложно сконцентрироваться на Украине.

Китай и другие восточные союзники, такие как Северная Корея, во всех случаях также остаются нейтральными. Китай старается не вмешиваться ни в какие вопросы и безотрывно сосредотачивается на своем экономическом развитии, чтобы обогнать Америку и занять первое экономическое положение в мире. И по характеру позиции, если он ее займет, он будет уделять внимание военному развитию, чтобы обогнать Россию и Америку в этой сфере и стать первой военной державой в мире. (Переход баланса сил с Запада на Восток поставлен на повестку дня.)

Естественно, Китай не бог — Китай может создать проблемы для всех стран мира.

В это же время, левые и правые партии Америки договорились не помогать украинскому фронту. Они добиваются прекращения помощи Украине оружием и техникой, чтобы затраты на экспорт вооружения в Украину не вызвали экономического отставания, а Китай не обогнал Америку в экономической конкуренции.

Европа тоже старается быть нейтральной. Мы видим разногласия между Францией, Германией и Англией по поводу того, почему они не соблюдают закон Североатлантического совета. Желания давать оружие Украине нет ни у одной из сторон. Они стараются быть нейтральными, чтобы не нести расходов и развиваться самим, чтобы, если Китай когда-нибудь станет первой державой, быть готовыми к конкуренции с ним.

Благодаря своему влиянию в ОПЕК, Россия пытается сорвать вопрос экспорта нефти и газа в Европу, то ослабляя его, то ужесточая, чтобы донести до Европы сообщение: "Вы не можете быть нейтральными и оставаться в стороне".

В мире происходят ключевые изменения. Страны Ближнего Востока, создавая границы вокруг Ирана, пытаются не допустить его в большую политику, оставив его второстепенным игроком в политике региона. Интриганы Ближнего Востока из кожи вон лезут, чтобы сказать: "Мы тоже игроки и становимся важными звеньями, с которыми надо считаться".

Это безнадежно. Лучше на них не обращать внимания, чтобы не отдаляться от желаемых целей или мировой политики. В текущей ситуации для нас же будет лучше, если мы не будем отвлекаться на ненужные вещи.

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