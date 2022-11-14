Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что сегодняшняя ситуация напоминает конец Первой мировой войны, когда армия агрессора еще была на чужих территориях, но уже нужно было капитулировать.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, сегодняшняя ситуация на фронте и с потенциалом войск рф не столько напоминает Вторую мировую войну, сколько Первую. Тем не менее, констатирует он, сейчас почему-то все проводят аналогии со Второй мировой, ждут смерти современного гитлера и взятия москвы. Как рассказывает политтехнолог, 11 ноября 1918 года немецкие войска находились на чужих территориях, они оккупировали территорию Бельгии, Франции, российской империи, они скорее были ближе к Парижу, чем французы к Берлину.

«Но оказалось, что это неплохой момент для капитуляции. Да, это не была формальная капитуляция, это было перемирие, которое потом переросло в Версальский мир, как сейчас говорят, унизительный для Германии, хотя я не понимаю, почему унизительный. Если ты агрессор, для тебя не может быть ничего унизительного, тебя просто надо лишить всего и все отобрать, так и должно быть», - объясняет Михаил Шейтельман.

По его словам, аналогия состоит в том, что сегодня российские войска все еще стоят на некоторых оккупированных территориях Украины, но уже пришло время капитулировать. Как подчеркивает эксперт, положение россии безнадежно, как немцев тогда в 1918 году, тогда они это поняли и сами запросили мир, еще стоя на чужой территории. А Гитлер потом, рассказывает он, погубил всю страну и довел до битвы за Берлин.

«Вот сейчас развилка у россиян между стать Гитлером, то есть биться потом за москву до последнего снаряда или же сдаться, как немцы в 1918 году», - заключает Михаил Шейтельман.

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