Ринат Ахметов смог пройти Оранжевую революцию и Революцию Достоинства, сохранив свое влияние и бизнес в Украине, а также остаться на первом месте в списке самых богатых Украинцев.

Об этом рассказывается на сайте milliard.tatar.

Ринату Ахметову удалось сохранить свою влиятельность в Украине и после Оранжевой революции 2004 года, и после Революции Достоинства и падения Януковича в 2014 году, хотя очевидной была совершенно другая перспектива. В частности, Януковича олигарх вполне мог назвать своим президентом, к тому же тот один раз случайно окрестил Анну Ахматову фамилией Ахметова.

Тем не менее, можно констатировать, что два Майдана не помешали Ринату Ахметову и дальше оставаться самым богатым украинским олигархом и сохранить свое влияние. В свое время он поступил очень разумно, не клеймив Евромайдан и отгородившись от Януковича.

С другой стороны, Ахметов и не присоединился к процессу формирования вооруженных отрядов для подавления сепаратистских настроений на территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому и для приверженцев европейского пути Украины он остался чужим.

В то же время после событий 2014 года, как и после 2004 года, донецкий олигарх вел активную политическую и деловую жизнь. В 2014 году у него было $15 млрд, в прошлом - $7,5-8 млрд, сейчас – еще меньше, но он так же и остается на первом месте в списке самых богатых украинцев уже как 15 лет. Можно также отметить, что до Евромайдана под контролем Ахматова было больше 1 тысячи компаний со штатом 300 тысяч работников. В частности, холдинг System Capital Management – это металлургические предприятия, операторы мобильной связи, банки, СМИ, ФК «Шахтер» и многое другое.

Дальше дела Ахметова пошли не так хорошо, хотя ситуация для него обычная: 2020 год его холдинг «ДТЭК Энерго», который является крупнейшим в Украине в энергетическом секторе, завершил с убытками, что в самой компании списали на системный кризис в этой сфере и сокращение потребления из-за пандемии. Тогда же глава МВД Арсен Аваков заявил, что стране нужно перестать импортировать российскую электроэнергию, чтобы на нас не зарабатывали их олигархи.

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